На популярном итальянском телешоу Украину назвали Малороссией

Телеведущий Флавио Инсинна на итальянском телешоу «Наследие» в эфире телеканала RAI назвал Украину Малороссией, заявив, что это второе название страны.

Во время финального тура телеигры ведущий шоу отметил игроку, что «Малороссия – это второе название Украины», передает РИА «Новости».

На это обратила внимание украинская журналистка Марианна Сороневич, которая призвала оставлять жалобы на страницах телеканала, программы и телеведущего в соцсетях.

На Украине после смены власти в 2014 году к названию «Малороссия» относятся крайне резко. Так, в свою предвыборную кампанию в 2019 году Петр Порошенко обратился к жителям страны с просьбой не допустить «превращения Украины в Малороссию».

В то же время с идеей о создании Малороссии выступали в ДНР, однако в Кремле это назвали личной инициативой на тот момент главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Малороссия – это историческое название ряда регионов на территории восточной Европы, преимущественно современной Украины, которое появилось в XIV веке как византийское церковно-административное определение Галицко-Волынского и Турово-Пинского княжеств. Затем так стали называть все русские земли в составе Речи Посполитой, а с XVII века это было одно из официальных названий Гетманщины. Позже использовалось для обозначения исторического региона Российской империи и Малороссийской губернии.

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