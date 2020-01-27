Наставник шоу «Танцы» Мигель отдыхает с матерью в Таиланде

Зимние каникулы наставник передачи «Танцы» Мигель проводит на острове Самуи в Таиланде. Компанию ему составили не только друзья, а и родная мать.

Мигель, настоящее имя которого Сергей Шестиперов, является постоянным наставником популярного шоу «Танцы». Перед наступлением новогодних торжеств закончился шестой сезон, и победителем оказался представитель команды Татьяны Денисовой Кирилл Цыганов. Наиболее креативный тренер не расстроился в связи с проигрышем, потому как считает каждого своего подопечного самым сильным танцором. В январе Мигель, как и многие иные знаменитости, отправился отдыхать в теплые края.

Как правило, Шестиперов довольно редко выкладывает в интернет семейные фотографии, но на этот раз он сделал исключение. Как стало известно, Мигель сейчас находится в Таиланде в компании Екатерины Варнавы, ее любимого мужчины и собственной матери Татьяны. На новой фотографии Мигель предстал перед поклонниками с родительницей, которая позирует в тунике и купальнике, на яхте. «Мчим с мамой на встречу приключениям», — написал он.

Подписчики аккаунта наставника «Танцев» оценили кадр и внешность матери знаменитости. Они назвали его большим молодцом, который делает родную маму счастливой. Один из комментатор заявил, что ему приятно видеть, как взрослые люди привозят на отдых собственных родителей.

Мигель появился на свет в результате любовной связи русской женщины и уроженца Кубы. С отцом у хореографа сложные отношения, впервые танцор увидел его в 33-летнем возрасте.

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