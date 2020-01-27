Президент Палестины отказался отвечать на звонок Трампа

Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался от телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом по поводу американского плана урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, пишет газета «Гаарец» со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Аббаса.
«Палестинский лидер Махмуд Аббас отказался от телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом в понедельник, касающегося предстоящего обнародования мирного плана администрации Трампа», – передает сообщение издания «Интерфакс».
По данным источника, «на прошлой неделе были похожие попытки организовать разговор». Также издание отмечает, что постоянного канала коммуникации между офисом Аббаса и Белым домом сейчас нет, связь сторон есть только на уровне палестинской разведки и ЦРУ.
Напомним, США придумали план «сделки века» для урегулирования палестинской проблемы, однако в нем усмотрели «заговор против Палестины».
Ожидается, что Белый дом обнародует план во вторник, 28 января.
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