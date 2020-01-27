На борту самолета ВВС США, упавшего в Афганистане, было «до пяти человек» – СМИ

На борту самолета военно-воздушных сил США, разбившегося на востоке Афганистана 27 января, было «до пяти человек». Об этом телеканалу Fox News сообщил источник в военных кругах Штатов.

Самолет представлял собой военную версию гражданского бизнес-джета Bombardier Global Express – Bombardier E-11A.

До сих пор неясно, есть ли выжившие в катастрофе. Афганское агентство Pajhwok со ссылкой на источники в правительстве страны сообщает о гибели «нескольких иностранцев». Вооруженные отряды правительственных сил выдвинулись к району происшествия в провинции Газни, который контролируют талибы.

Движение «Талибан» заявило о своей причастности к случившемуся и о гибели американских солдат и офицеров. Однако подтверждений того, что самолет был сбит, пока нет, заявил источник телеканала.

Утром 27 января СМИ сообщили, что на востоке Афганистана разбился пассажирский самолет, на котором могло находиться от 83 до 110 человек. Он якобы следовал из афганского Герата в столицу Индии Дели. В авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергли информацию о потере своего самолета.

Днем в соцсетях появилось видео с места падения воздушного судна, утверждается, что разбился борт ВВС США.

Командование американских сил в Афганистане пока официально не комментировало сообщения о катастрофе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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