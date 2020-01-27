Трамп анонсировал план ближневосточного урегулирования

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник Белый дом обнародует план ближневосточного регулирования, информирует Reuters.
Об этом Трамп объявил перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам американского лидера, план по урегулированию палестино-израильского конфликта будет озвучен во вторник в полдень по местному времени (20.00 мск), информирует ТАСС.
Ранее сообщалось о намерении Трампа объявить, что срок для подготовки к реализации «сделки века» займет четыре года.
Напомним, США придумали план «сделки века, при помощи которой планируется урегулировать палестинскую проблему. Однако в предлагаемой американцами сделке усмотрели «заговор против Палестины».
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