Японского журналиста выслали на родину за сбор секретов о России

Инцидент произошел во Владивостоке.
Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале России на Дальнем Востоке. Это произошло 25 декабря 2019 года.
Японец прибыл в Россию по журналисткой визе, ему объявлено официальное предупреждение, в течение трех дней он должен был покинуть страну. На следующий день после инцидента он отправился на родину.
Российские дипломаты заявили японцам протест и вручили ноту. Советника-посланника посольства в Москве вызывали в МИД для объяснений.
Ранее выяснилось, что Япония может спровоцировать новую волну «утечки мозгов» из России.
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