Глава Петербурга покормил горожан кашей с ложки

Это произошло во время открытия выставки военной техники.
Губернатор Петербурга Александр Беглов покормил местных жителей гречкой на Дворцовой площади. В день годовщины полного освобождения города от фашистской блокады 27 января открылась выставка военной техники и полевые кухни.
Во время мероприятия Беглов решил сделать «подарок» тем кто пришел на выставку, и покормил граждан гречкой прямо на Дворцовой площади.
На ролике видно, как Беглов с ложки кормит ребенка и приговаривает: «Как тебе каша? Вкусная? За маму. Вот молодец». После этого он не забыл угостить и бабушку, с которой пришел мальчик.
В 2019 году Александр Беглов одержал победу на выборах губернатора Петербурга. Тогда же оппозиционный политик Алексей Навальный показал коллекцию часов новоиспеченного руководителя города, которая стоит почти 20 миллионов рублей.
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