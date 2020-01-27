Стоматолог-украинец попытался вывезти из России почти тысячу зубов

На мужчину завели административное дело.
Стоматолог-украинец пытался вывезти из России почти тысячу зубов. Таможенники города Гуково (Ростовская область) обнаружили у гражданина Украины почти 1 тысячу незадекларированных акриловых зубов.
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Прибыв на таможню рейсовый автобусом, стоматолог начал проходить досмотр. В его ручной клади обнаружили стоматологические средства и 960 акриловых зубов. Декларацию на них житель не подавал.
Украинец пояснил, что работает стоматологом, а содержимое перевозит для дальнейшего применения в работе.
В результате на мужчину завели административное дело о недекларировании товаров, подлежащих таможенному декларированию.
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