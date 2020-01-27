Мнение: Снежные слоны, дороги на вечной мерзлоте и коммунистические туры в Таиланд

1. В Екатеринбурге слоны сбежали из цирка прямо посреди зимы с целью искупаться в сугробах. По словам цирковых работников, ничего особенного не произошло – животные «очень обрадовались снегу» и «решили немного развеяться и выйти на прогулку»:

https://lenta.ru/news/2020/01/23/slon/

Цирковым работникам, разумеется, на слово верить глупо, однако слоны в снегу выглядят на удивление органично и подобное купание им явно по душе. Это наводит на мысль: а зачем, собственно, нам ждать, пока генетики найдут целую ДНК мамонта и возродят его (путём скрещивания со слонами или ещё как-то)?

Если мы хотим снова заселить Сибирь хоботными, можно уже сейчас взять обычных африканских или азиатских слонов, чтобы начать выводить из них морозоустойчивые породы. Видео показывает, что слоны вполне способны к закаливанию и не пугаются снега, а значит можно отобрать наиболее подходящих кандидатов и начать работу. Слон крупное млекопитающее, следовательно, как мы знаем из физики, ему должно быть относительно легко переносить низкие температуры.

Вы спросите, зачем это нужно? Дело здесь не только в том, что взрослый слон – это около 5-7 тонн ценного мяса и кости. Если на севере возродить крупную копытную мегафауну, которая будет поедать растения и вытаптывать древесную поросль, то значительные территории тундры и тайги можно будет снова превратить в гораздо более высокопродуктивную в биологическом отношении тундростепь, пригодную для развития мясного животноводства:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тундростепь

Проекты по восстановлению экосистемы каменного века ведутся сейчас в разных странах, в том числе в России:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Восстановление_плейстоценовой_мегафауны

Для этого в Сибирь завозят американских бизонов, а также вместо вымерших туров и тарпанов (диких быков и диких лошадей) были выведены похожие формы на основе современных домашних животных.

С заменой мамонтов на «снежных слонов», вероятно, будет значительно сложнее и дольше. Знатоки селекции могут поправить меня, но похоже, что принципиально в этом нет ничего невозможного.

2. Читатели указали в комментариях на старый пост, автор которого сравнивает российские дороги в Якутии и Магаданской области (на Колыме) с дорогами в Канаде и на Аляске:

https://goblinid.livejournal.com/216390.html

Мне, как жителю Колымы — очень часто пеняют, когда я хочу пригласить к себе своим ходом приехать в гости. У вас одни грунтовки, говорят, богомерзкие, на которых подвеску разобьешь, и асфальта нет, а вот на Аляске и в Канаде – там такие дороги – что ахнешь. Поэтому постройте сначала такие же, а там посмотрим.

На мои робкие комментарии на это, что мол, ребят – мы вообще-то на вечной мерзлоте живем, и как бы это нормально – что лед коротким летом имеет возможность немного оттаивать, а зимой замерзать – и грунт имеет свойство гулять, и все это оперативно делается и ремонтируется – мне презрительно кивают, а вон – посмотри на Аляску и Канаду.

Далее автор приводит фотографии дорог, построенных в России и США/Канаде в сравнимых условиях на вечной мерзлоте. Вывод простой: и там, и там грунтовые дороги точно такие же. Они быстро становятся разбитыми и превращаются в грязь после дождей.

Что касается дорог с асфальтом или иным твёрдым покрытием, то их, опять же, строят везде одинаково: только там, где в этом есть экономический смысл (где живёт много народа или проходит важный транзитный путь).

3. Любопытное предложение от Клима Жукова, постоянного гостя «Тупичка» Гоблина — исторические туры в Таиланд для ценителей познавательного отдыха. Стоимость тура начинается от 210 тысяч рублей:



https://www.youtube.com/watch?v=KHk17znqIAU



Как видите, даже убеждённые коммунисты не сомневаются в том, что простой российский рабочий, — их ядерная аудитория, — может потратить 210 тысяч рублей, чтобы провести две недели в компании проверенных товарищей, которые будут рассказывать ему про недвижимость Таиланда, драгоценные камни и прочие интересные материи.



Пожалуй, они и правы. Средняя зарплата в Петербурге 60 тысяч рублей, то есть 52 тысячи на руки за вычетом НДФЛ. Товарищу Жукову за волшебную прогулку по Таиланду надо будет или отдать 210 тысяч рублей разово, или платить по 17,5 тысяч в месяц, если копить на путешествие целый год. Откладывать в течение года по 33% от зарплаты для сознательного рабочего, наверное, реально.

Источник: Место для дискуссий

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