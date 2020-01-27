Лавров заявил о нарушении режима прекращении огня в Идлибе

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, указав на нарушения радикалами решений о прекращении огня в Идлибе.
В разговоре, который состоялся по инициативе турецкой стороны, министры обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии, сообщается на сайте МИД России.
«С российской стороны приведены факты нарушений засевшими в Идлибской зоне радикалами решений о прекращении огня, подчеркнута необходимость размежевания оппозиционных сил от террористов. Условлено продолжать тесные контакты по военной линии», – уточнили в ведомстве.
Ранее стало известно, что боевики готовят в провинциях Алеппо и Идлиб на севере Сирии постановочные атаки с использованием химического оружия.
В конце прошлой недели сообщалось, что в Идлибской зоне возникла угроза безопасности мирных жителей.
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