Лавров заявил о нарушении режима прекращении огня в Идлибе

27.01.2020, 20:05, Новости дня

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, указав на нарушения радикалами решений о прекращении огня в Идлибе.

В разговоре, который состоялся по инициативе турецкой стороны, министры обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии, сообщается на сайте МИД России.

«С российской стороны приведены факты нарушений засевшими в Идлибской зоне радикалами решений о прекращении огня, подчеркнута необходимость размежевания оппозиционных сил от террористов. Условлено продолжать тесные контакты по военной линии», – уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что боевики готовят в провинциях Алеппо и Идлиб на севере Сирии постановочные атаки с использованием химического оружия.

В конце прошлой недели сообщалось, что в Идлибской зоне возникла угроза безопасности мирных жителей.



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