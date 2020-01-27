Кипяченная вода оказалась гораздо опаснее фильтрованной

Эксперты рассказали, что кипячённая вода может оказаться гораздо опаснее фильтрованной. После такой обработки образуется накипь в виде хлора, провоцирующая болезни сердца и почек.

Кипячение является самым простым способом очистить воду от бактерий и провести обеззараживание. Несмотря на это, существует опасность, куда выше. Эксперты проверили обычную кипячённую воду и обнаружили в ней высокое содержание хлора. Он оседает на ёмкости и отравляет воду. При попадании этой жидкости в организм существенно повышается риск развития болезней почек и сердца, а также онкологических заболеваний.

Справиться с негативным влиянием помогут несколько простых советов. Эксперты рекомендовали сначала фильтровать воду перед кипячением. Это поможет снизить концентрацию опасного хлора. Также не стоит кипятить воду больше одного раза или смешивать сырую и кипячённую. При образовании на стенках накипи, следует незамедлительно очистить ёмкость. Только так можно получить потенциально безопасную жидкость для ежедневного употребления.

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