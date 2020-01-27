Представлена игровая мышь Sharkoon Light2 весом всего 62 грамма

27.01.2020, 20:04, Разное

Общественности официально представлена новая игровая мышь Sharkoon Light2 200 весом всего 62 грамма. Этого удалось добиться созданием корпуса, внешне напоминающего пчелиные соты.
В компании утверждают, что их Sharkoon Light2 200 спроектирована специально для любителей видеоигр. Эргономика и вес позволят получить наиболее комфортные ощущения от длительного пребывания за компьютером. Внешний вид также привлекает внимание. Главной особенностью, благодаря которой и удалось добиться малого веса, стал корпус мыши. Он выполнен из перфорированной пластика, поверхность которого напоминает пчелиные соты, и через него видно все внутренности устройства.

В плане технических характеристик Sharkoon Light2 200 не отличается от других игровых экземпляров. Оптический сенсор с разрешающей способностью до 16 000 DPI наделен возможностью сделать точную настройку. Позолоченный коннектор на 1,8 метровом кабеле и частота опроса 1000 Гц. Есть возможность сохранения до пяти пользовательских профилей и шесть программируемых кнопок. В корпус встроена RGB-подсветка.



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