Представлена игровая мышь Sharkoon Light2 весом всего 62 грамма

Общественности официально представлена новая игровая мышь Sharkoon Light2 200 весом всего 62 грамма. Этого удалось добиться созданием корпуса, внешне напоминающего пчелиные соты.

В компании утверждают, что их Sharkoon Light2 200 спроектирована специально для любителей видеоигр. Эргономика и вес позволят получить наиболее комфортные ощущения от длительного пребывания за компьютером. Внешний вид также привлекает внимание. Главной особенностью, благодаря которой и удалось добиться малого веса, стал корпус мыши. Он выполнен из перфорированной пластика, поверхность которого напоминает пчелиные соты, и через него видно все внутренности устройства.

В плане технических характеристик Sharkoon Light2 200 не отличается от других игровых экземпляров. Оптический сенсор с разрешающей способностью до 16 000 DPI наделен возможностью сделать точную настройку. Позолоченный коннектор на 1,8 метровом кабеле и частота опроса 1000 Гц. Есть возможность сохранения до пяти пользовательских профилей и шесть программируемых кнопок. В корпус встроена RGB-подсветка.

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