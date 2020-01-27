Вернулся ни с чем. Гуаидо не убедил европейцев ввести санкции против Мадуро

Во время своего турне по странам Евросоюза временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо не сумел заручиться поддержкой Великобритании, Франции или Испании в борьбе с Николасом Мадуро, пишет Le Figaro. По мнению антрополога Полы Васкес, оба политических лагеря ослабли за прошедший год, а военные не могут обеспечить порядок в стране.



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В воскресенье Хуан Гуаидо, исполняющий с 5 января 2019 года обязанности президента Венесуэлы и переизбранный 5 января 2020 года на должность председателя Национальной ассамблеи, завершил своё европейское турне, пишет Le Figaro. Своим путешествием Гуаидо во второй раз бросил вызов Николасу Мадуро, проигнорировав запрет покидать территорию страны, введённый незадолго до его самоназначения главой государства. Первый раз, 23 февраля 2019 года, он пытался ввезти гуманитарную помощь из Колумбии, что вылилось в жестокие столкновения, особенно на мосту Симона Боливара, соединяющего две страны. Гуаидо удалось благополучно вернуться и заручиться дипломатической защитой у европейцев, а также поддержкой сторонников. Впрочем, сейчас многие венесуэльцы сомневаются в действиях своего президента и реже присоединяются к митингам оппозиции.

Как рассказывает французская газета, Гуаидо приезжал в Европу, чтобы убедить властей других стран поддержать его и ввести новые санкции против чавизма (политического курса Уго Чавеса. — ИноТВ). Лидер оппозиции встретился с Борисом Джонсоном в Лондоне, Эммануэлем Макроном в Париже и выступал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, однако европейские государства не выступили ни с одним заявлением о своём намерении повлиять на политические процессы в Венесуэле. Президент Испании Педро Санчес даже рассердил своего венесуэльского коллегу, прислав вместо себя на встречу министра внутренних дел. В воскресенье лидер оппозиции прилетел в Канаду, где встретится с премьер-министром Джастином Трюдо.

Отмечается, что почти ровно год назад Хуан Гуаидо, в то время председатель Национальной ассамблеи, объявил себя исполняющим обязанности президента с обещанием быстро покончить с «диктатором» Николасом Мадуро. Долгое время он рассчитывал на поддержку армии, однако она осталась верной официальному режиму. «Ни оппозиция, ни чавизм не укрепились за прошедший год. Они оба ослабли», — считает Пола Васкес, антрополог Национального центра научных исследований (CNRS). По её мнению, хаос в городе Маракайбо доказывает, что «правительство Мадуро позволило анархии захватить большую часть территории страны». Эксперт подчёркивает, что правительство и вооружённые силы сконцентрировались на стратегических вопросах, а также пополнении казны за счёт развития рудников и нефтедобычи по соглашению с российской компанией «Роснефть». «Этой страной управляют военные, но военные не контролируют территорию, — цитирует Le Figaro слова Полы Васкес. — Мы видим как никогда раньше парадокс диктатуры, которой не удаётся наладить порядок в своей стране».

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