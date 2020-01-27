Видео избиения девушки с собаками во Владивостоке появилось в Сети

Во Владивостоке в подъезде одного из домов мужчина напал на девушку с собаками, выходящую из лифта. Мужчина несколько раз ударил питомцев девушки, которых та вела на поводке.

По данным портала otvprim.ru, ролик опубликовала зоозащитница Екатерина Велес. На кадрах видно, как мужчина пинает сначала собак, а затем бьет ногами и их хозяйку, которая пыталась защитить своих животных.

Как отмечает «Рен ТВ» со ссылкой на соцсети, это не первый подобный случай, ранее на эту же женщину нападали и другие агрессоры. Так позже соцсети «Вконтакте» появилась запись, на которой собаку женщины бьет ее сосед, выходящий со своими животными из подъезда. Мужчина пинает собаку, а затем переключается на хозяйку, подбежавшую защитить питомца.

Также СМИ сообщают о публикации еще одного видео, где собака кусает мужчину, выходящего из подъезда. По данным авторов видео, конфликт между жильцами и хозяйкой собак происходит из-за того, что она выгуливает питомцев без намордника. Однако пользователи предположили, что животное укусило мужчину в ответ на агрессию с его стороны. В Сети призвали правоохранительные органы разобраться в ситуации.

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