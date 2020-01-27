«Талибан» взял на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане

27.01.2020, 19:57, Новости дня

«Талибан» заявил, что сбил самолет с американскими военными, в том числе высокопоставленными офицерами. Об этом сообщает AP со ссылкой на представителя организации.

Днем 27 января стало известно о крушении самолета в афганской провинции Газни. Сначала местные СМИ сообщали, что это пассажирский самолет Ariana Afghan Airlines, и на борту было около 100 человек. Однако авиакомпания опровергла эту информацию.

Телеканал Tolo News сообщил, что на обломках самолета были найдены знаки военно-воздушных сил США. Пока никто из официальных источников не подтвердил подлинность кадров.

تصویری از سقوط یک هواپیما در ولایت غزنی.

منابع رسمی تاکنون درستی این تصویر را تأیید نکرده اند. pic.twitter.com/v1wMerxaqf

— TOLOnews (@TOLOnews) January 27, 2020



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