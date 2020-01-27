Znak.соm: Хуснуллин подарил дочери квартиру в Москве за 200 млн рублей

Вице-премьер Марат Хуснуллин в 2011 году, в бытность заместителем мэра Москвы, купил квартиру площадью 186,7 квадратного метра в элитном жилом комплексе неподалеку от Кремля, а в 2016 году подарил ее своей дочери Малике Хуснуллиной, сообщает Znak.com со ссылкой на выписку Росреестра.
Дом расположен по адресу Колымажный переулок, 10, сейчас квартиры в нем аналогичной площади продаются по цене около 1,2 млн рублей за квадратный метр. Таким образом, стоимость квартиры семьи вице-премьера можно оценить примерно в 200 млн рублей.
В выписке Росреестра говорится также, что изначально квартира была в собственности Москвы, а Хуснуллин выкупил ее в феврале 2011 года — спустя три месяца после вступления в должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
В 2018 году The Insider писал о том, что в 2011 году по инициативе Марата Хуснуллина было создано Управление гражданского строительства, которое возглавил давний знакомый вице-мэра из Татарстана Дамир Газизов. С 2016 года компания продает квартиры Верховному суду, Генеральной прокуратуре, Арбитражному суду Москвы, Управлению делами президента, прокуратуре Москвы, Московской академии СК, Девятому арбитражному апелляционному суду и другим ведомствам. При этом на квартирах для чиновников присваиваются миллиарды рублей.
The Insider описал и другие мошеннические схемы, которые используются для освоения казенного жилья, например, получение субсидий в обход правил.
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