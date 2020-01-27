Конституционный суд постановил пересмотреть дело Константина Котова

Конституционный суд распорядился пересмотреть приговор фигуранту «московского дела» Константину Котову. Соответствующее определение опубликовано на сайте суда.

В сентябре 2019 года Константин Котов был приговорен к четырем годам колонии общего режима по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

В декабре Котов подал жалобу, чтобы оспорить статью 212.1 УК, которая, по его мнению, нарушает конституционное право на свободу собраний. Прокуратура Москвы отказалась обжаловать приговор.

25 января Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора Котову. После декабрьской пресс-конференции Путина корреспондент телеканала «Дождь» обратился к покидающему зал президенту с вопросом о деле Константина Котова. Ответа Путина не было в эфире федеральных каналов, но в эфир «Дождя» он попал:

«Во многих странах гораздо более жесткие меры за нарушения подобного рода. За несанкционированные мероприятия публичные, а к ним относится перекрытие границ, в некоторых странах — до 10 лет лишения свободы. У нас все гораздо мягче, хотя, конечно… Может быть, он делал это неоднократно? Кстати во всех правовых системах за неоднократные нарушения ужесточают и ответственность. Но я тем не менее посмотрю».

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