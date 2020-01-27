Мишель Обама получила “Грэмми” за аудиомемуары

Жена 44-го президента США Мишель Обама получила “Грэмми” за аудиоверсию автобиографической книги “Становление“. 62-я церемония “Грэмми” состоялась 26 января, сообщается на официальном сайте премии.

Обама выиграла в номинации “Лучший альбом разговорного жанра” за мемуары, опубликованные осенью 2018 года. В Украине книга бывшей первой леди США поступила в продажу весной 2019 года.

В мемуарах Обама рассказывает, что родила дочерей Малию и Сашу благодаря искусственному оплодотверению, а ее первая беременность закончилась выкидышем. В книге Мишель Обама также признается, что никогда не простит нынешнему президенту США Дональду Трампу нежелание признавать, что Барак Обама родился в США.

Для супругов Обама эта награда стала третьей “Грэмми“. Барак Обама получал золотой граммофон в 2005 и 2007 годах в той же номинации, что и его жена: наград удостоились аудиокнили Dreams From My Father и The Audacity Of Hope: Thoughts On Reclaiming The American Dream.

В 2019 году в номинации «Лучший альбом разговорного жанра» победила аудиоверсия книги 39-го президента США Джимми Картера «Вера: Путешествие для всех».

Премия «Грэмми» учреждена Американской академией звукозаписи в 1958 году. Победителям премии вручаются статуэтки в виде золотого граммофона.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Вчера в московском Шереметьево произошла весьма загадочная ситуация: сотрудники аэропорта обнаружили двух мальчиков: пяти и восьми лет. Дети были без присмотра взрослых, при себе имели рюкзаки, где в числе прочего находились документы и записка. После разговора с мальчиками, полицейским стало понятно: ребята прилетели из Хабаровска вместе с отцом, который сразу после прибытия внезапно исчез. Органам […]