У Брайанта было несколько игр, когда он был богом, который сам удивлен своим могуществом. В остальные дни он был просто великий баскетболист

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе.

С его игрой у меня связано редчайшее ощущение присутствия при чуде. Я не вспомню, с кем играли «Лейкерс», но они безнадежно сливали игру – разрыв был вообще какой-то невозможный, под 40 очков, а потом что-то случилось, и Коби начал попадать.

Он начал попадать вообще все и отовсюду. В какой-то момент до всех дошло, что происходит, и «Лейкерс» вообще перестали играть в нападении в свою игру (она у них все равно не получалась), а просто отдавали мяч Коби, и он забивал. А потом возвращался в защиту, парализовал всех противников уже на своем щите, снова брал мяч и шел вперед. И все уже знали, что он забьет.

Соперники, кажется, сломались, еще ведя в счете. У Коби Брайнта был какой-то отсутствующий взгляд, когда он делал все это. Он был богом при исполнении. Богом, который сам удивлен своим могуществом…

Таких дней у него было несколько, а в остальные дни он был просто великий баскетболист.

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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