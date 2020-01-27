«Русскоязычным ваша защита не нужна». Гончаренко поговорил с российскими СМИ в Страсбурге. Видео

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Видео: Алексей Гончаренко / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Вчера в московском Шереметьево произошла весьма загадочная ситуация: сотрудники аэропорта обнаружили двух мальчиков: пяти и восьми лет. Дети были без присмотра взрослых, при себе имели рюкзаки, где в числе прочего находились документы и записка. После разговора с мальчиками, полицейским стало понятно: ребята прилетели из Хабаровска вместе с отцом, который сразу после прибытия внезапно исчез. Органам […]
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