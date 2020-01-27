Пять человек погибли при крушении самолета в Афганистане

Пять человек, вероятно, погибли при крушении самолета в провинции Газни в Афганистане, сообщил глава местного подразделения Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца Сайед Абдул Ваджид Садат. По его словам, самолет, по видимости, принадлежал иностранной компании.

Тем временем анонимные источники в правительстве США сообщили Reuters, что речь идет о небольшом американском военном самолете.

По словам источников, пока нет указаний на то, что самолет был сбит в результате действий противника. Один из источников добавил, что на борту, предположительно, находилось менее 10 человек.

Талибан заявил, что сбил американский военный самолет в провинции Газни, в результате чего погибли все находившиеся на борту люди.

Пентагон воздержался от комментариев.

Инцидент произошел в округе Дехак, неподалеку от населенных пунктов Саду и Ибрагимзай. Эта территория находится под контролем Талибана, что осложняет получение информации и жертвах и поисково-спасательные усилия. У Красного Креста зачастую есть доступ к районам, находящимся под контролем талибов, однако представитель организации не уточнил дополнительных подробностей о катастрофе и не сообщил, удалось ли кому-то из сотрудников попасть на место происшествия.

После инцидента в соцсетях появилась информация о том, что крушение потерпел пассажирский самолет, однако ни одна авиалиния не сообщила об исчезновении своего самолета.

Глава афганского управления гражданской авиации Касем Вафайезадате впоследствии сказал газете New York Times, что речь идет не о пассажирском самолете.

«Их радары сразу определили, что ни один гражданский самолет не разбился, однако была проведена дополнительная проверка, чтобы удостовериться в этом. Таким образом, остается версия о военных/контрактниках», – написал в «Твиттере» корреспондент NYT в Кабуле Муджиб Машал.

Судя по заявлению официального представителя Талибана Забиуллы Моджахеда, талибы самолет пока тоже не нашли.

«Наши поиски продолжаются», – сказал он в понедельник, отвечая на вопрос о крушении самолета.

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