В Иране пассажирский самолет после приземления выкатился на шоссе

27 января пассажирский самолет Boeing MD авиакомпании Caspian Airlines выкатился за пределы посадочной полосы в аэропорту города Бендер-Махшехр, сообщает ISNA.

На борту рейса, прибывшего из Тегерана, находились 135 человек. Сообщений о пострадавших нет.

Очевидцы сняли видео эвакуации пассажиров через аварийные выходы.

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— * * (@isna_farsi) January 27, 2020

Лайнер выехал на автостраду, пробив ограждение аэропорта. Причиной стала техническая неисправность, пишет IRNA.

Boeing MD – устаревшая модель, в Соединенных Штатах ее выпуск прекращен. Это делает техобслуживание подобных моделей более дорогим и трудоемким, отмечает агентство.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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