В Иране пассажирский самолет после приземления выкатился на шоссе

27 января пассажирский самолет Boeing MD авиакомпании Caspian Airlines выкатился за пределы посадочной полосы в аэропорту города Бендер-Махшехр, сообщает ISNA.
На борту рейса, прибывшего из Тегерана, находились 135 человек. Сообщений о пострадавших нет.
Очевидцы сняли видео эвакуации пассажиров через аварийные выходы.
* * * * * * * * # * * * * * pic.twitter.com/r525WjehMG
— * * (@isna_farsi) January 27, 2020
Лайнер выехал на автостраду, пробив ограждение аэропорта. Причиной стала техническая неисправность, пишет IRNA.
Boeing MD – устаревшая модель, в Соединенных Штатах ее выпуск прекращен. Это делает техобслуживание подобных моделей более дорогим и трудоемким, отмечает агентство.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Вчера в московском Шереметьево произошла весьма загадочная ситуация: сотрудники аэропорта обнаружили двух мальчиков: пяти и восьми лет. Дети были без присмотра взрослых, при себе имели рюкзаки, где в числе прочего находились документы и записка. После разговора с мальчиками, полицейским стало понятно: ребята прилетели из Хабаровска вместе с отцом, который сразу после прибытия внезапно исчез. Органам […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Нормандия – Украина 3-0. Янелоха сделали. / 10 декабря
- Назван преемник Галины Волчек в театре «Современник» / 30 декабря
- Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников снимком из Государственной Думы / 12 декабря
- Сладкие соки убивают мозг / 10 января
- Мнение: «Мостфильм» представляет блокбастер : «Европа не признает!» / 3 января
- Эксперты рассказали о вреде горячих ванн / 2 декабря
- Крупнейшая афера в истории Украины? (Часть 2) / 4 декабря
- Уфологи винят в невозможности исследовать внеземную жизнь предубеждения ученых / 21 января