Мнение: Доверчивый дурак? Или как?

Президент предложил запретить занимать высокие государственные должности лицам, имеющим иностранное гражданство или вид на жительство или иной документ, дающий право на проживание в другой стране.

В СМИ появились публикации о наличии двойного гражданства у действующих сенаторов. Среди «уличённых» в этом оказались, в частности, Андрей Турчак, Андрей Клишас, Елена Мизулина, Сергей Лисовский, Александр Бабаков, Арсен Каноков, Валерий Пономарев, Борис Невзоров….

Глава сенатского комитета по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что информацию СМИ проверили, и она не подтвердилась. Дословно: «Я переговорил лично с каждым из них — они подтвердили, что это фейки, недостоверная информация…»

О «методе» проверки написала «Парламентская газета».

А мне интересно. Тимченко – просто очень доверчивый сенатор? Или дурак? Или информация про проверку путем «я переговорил лично» — это разновидность троллинга?

На снимке: сенатор Вячеслав Тимченко. Фотография отсюда.

Источник: Ирек Муртазин

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