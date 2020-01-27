Конституционный суд обязал пересмотреть приговор активисту Котову

Суды должны пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который осужден за нарушения на митингах, следует из определения Конституционного суда России.

«Судебные решения по делу Котова Константина Александровича, принятые на основании статьи 2121 УК Российской Федерации в истолковании, расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 2-П, подлежат пересмотру в установленном порядке», – говорится в определении КС.

Указывается, что это определение не подлежит обжалованию.

В субботу президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности обвинительного приговора Котову. Российский лидер пообещал ознакомиться с ситуацией Котова во время пресс-конференции в декабре.

Котов 5 сентября был приговорен судом к 4 годам лишения свободы по делу о беспорядках на митингах в Москве, однако позже его защита попросила смягчить приговор и меру пресечения.

Однако в октябре Мосгорсуд признал законным приговор Котову.

Котова задержали в августе после проведения в Москве несанкционированной акции.





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