Мнение: Плевать на взрывы

А в Москве приколы с «минированием» продолжаются. Вот, на сегодня, читаю — эвакуировали 7 судов. Цитата: «Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда, семь районных судов эвакуированы после анонимных сообщений. Проверки идут в Пресненском, Хорошевском, Чертановском, Коптевском, Измайловском, Никулинском и Басманном судах». А ведь в судах днем тьма народу!

Точно так же всё продолжается со школами и детскими садами — при гробовом молчании телевизора. Неделю назад информационную блокаду прорвало единственное федеральное СМИ — «Новая газета»: там было опубликовано «Открытое письмо» (с сайта Чейндж.орг!) в адрес директора ФСБ Бортникова — как раз по поводу этих всех «минирований». Там смельчаки в кои-то веки даже написали прямым текстом, что, мол, дорогой директор ФСБ, это ж, блин, ваша работа — бороться с такими вот попытками дестабилизации, так какого ж, типа, черта?!

Ну и, естественно, никакого ни ответа, ни привета.

Правда, сегодня было и кое-что новое. Оказывается, «минеры» решили «заминировать» новый объект — метро. И написали про «заминированные станции». И что ж думаете?

«Кинологи проверяют все станции метро Москвы после анонимных сообщений об угрозах взрывов. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, несмотря на угрозы, эвакуация пассажиров со станций метро не проводится. На местах работают специалисты». https://www.rosbalt.ru/moscow/2020/01/27/1824634.html

Другими словами, в случае с метро на телефонных террористов в кои-то веки просто забили. Послали кинологов, и они там типа «искали взрывчатку» на РАБОТАЮЩИХ станциях. То есть — попросту изобразили деятельность.

Возвращаюсь к своему предложению: надо ТОЧНО ТАК ЖЕ реагировать на все эти «сообщения о взрывах». Это — единственный способ нормального ответа в ответ на шантаж. Однако — на это нужна политическая воля. Которой, очевидно, нет.

Источник: Размышления вольного социолога

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