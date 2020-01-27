В Канаде продаются эксклюзивные BMW M8 Individual Manufaktur 2020

Осенью прошлого года автоконцерн BMW предложил канадским покупателям уникальную 20-экземплярную модель M8 Competition Individual Manufaktur Edition. Хотя количество выпущенных единиц крайне невысокое, машину по-прежнему можно купить.

Транспортные средства имеют не только уникальную окраску, но и различные детали M Performance, например, кузовные, сделанные из углеродного волокна. Половина экземпляров имеет красный оттенок Fire Red, остальные окрасили в цвет Frozen Black. На сегодняшний день в продаже еще есть две красные модели BMW M8 – именно данный оттенок эксперты называют наиболее интересным. Почти 30 лет назад немецкие автопроизводители выпустили прототип M8 Coupe с притягательным алым окрасом. Данное открытие старались не афишировать, держа его в строгом секрете. Компания засекречивала сведения о транспортном средстве до 2010 года, поэтому модель прозвали «мифической».

Что касается салона, то он выполнен в единственной версии с кожаной отделкой, контрастной прострочкой, карбоновым подстаканником с подписью «BMW Individual Manufaktor». Технические характеристики идентичны обычному M8 Competition. В подкапотном пространстве располагается 4,4-литровый движок V8 с двойным турбонаддувом, генерирующий свыше 615 лошадиных сил. Стоимость автомобиля стартует от 198 тысяч долларов (около 12 миллионов рублей).

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Министерство иностранных дел и Минздрав Украины рекомендуют гражданам пока воздерживаться от поездок в китайскую провинцию Хубэй с центром в городе Ухань, где находится эпицентр вспышки инфицирования коронавирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в рекомендациях двух ведомств для путешественников, которые намерены посетить Китай или уже находятся там, опубликованных 27 января на сайте МИД и Минздрава. Ведомства информируют, что […]