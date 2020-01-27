Эксперты рассказали о хитростях в уходе за одеждой

Эксперты дали советы, которые необходимы в процессе ухода за одеждой. Рекомендации могут стать полезными в непредвиденных ситуациях.

Если человек имеет дома сушильную машину, то стоить знать, что этот прибор может заменить утюг или отпариватель. Необходимо сложить мятую одежду и влажное полотенце в барабан машины и включить на 15 минут с температурой ниже среднего. Заломы на одежде просто исправить с помощью утюжка для волос. Он легко доберется до мест, где утюг прогладить не может. Также благодаря этому методу можно легко придать идеальную форму воротничкам рубашек или блузок, но главное убедиться, что на приборе не осталось средств от укладки волос.

Страшное горе хозяйкам – это севшие после стирки вещи, но иногда проблему удается исправить. Нужно на 15 минут замочить одежду в воде с добавлением кондиционера для волос. Далее разложить вещь на чистое полотенце и вытянуть ее до нужного размера, оставив сохнуть в таком положении.

Если одежда имеет неприятный запах еды или дыма от сигарет, то можно попробовать через пульверизатор обработать одежду водкой. Продукт впитает посторонний запах, а спирт быстро выветрится на свежем воздухе. Такой способ можно испытать и на неприятно пахнущей обуви.

Эксперты советуют выводить пятна с помощью белого хлеба. Из мякоти нужно слепить шарик и покатать его по загрязненной поверхности, далее постирать одежду обычным способом. Хорошо способ работает с пятнами жира, так как хлеб впитывает его в себя.

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