Израиль и Польша призвали к активизации международных усилий по борьбе с антисемитизмом

Президенты Израиля и Польши в понедельник призвали активизировать международные усилия по борьбе с антисемитизмом. Мир отмечает 75-ю годовщину освобождения концлагеря Освенцим на фоне беспокойства по поводу возрождения антисемитских предрассудков.

Более 1,1 миллиона человек погибло в газовых камерах лагеря или умерли от истощения, холода и болезней. В большинстве своем погибшие были евреями.

«Сегодня мы слышим голоса, которые распространяют ненависть в Интернете, на улицах и в центрах политической власти… Наш долг – бороться с антисемитизмом, расизмом и ностальгией по фашизму… которые угрожают подорвать основы наших демократий», – заявил президент Израиля Реувен Ривлин, выступая на пресс-конференции неподалеку от территории лагеря, где теперь расположен музей.

Реувен Ривлин (архивное фото)

Президент Польши Анджей Дуда, не приехавший на мемориальный форум памяти жертв Холокоста в Израиле в связи с тем, что ему не предложили выступить с речью, поблагодарил Ривлина за участие в мемориальных мероприятиях в Освенциме.

«Это знак памяти, видимый признак неприятия бесчеловечного обращения, ненависти, всех форм ненависти, в особенности расистской», – сказал Дуда, выступая на той же пресс-конференции.

Как показывают исследования, несмотря на страдания погибших во время Холокоста, антисемитские настроения все еще распространены в мире.

Как показал проведенный в 2019 году опрос Антидиффамационной лиги, в Европе около четверти жителей имеет «пагубные и устойчивые» предрассудки в отношении евреев. Для сравнения, в Северной Америке этот показатель составляет 19 процентов.

Согласно опросу, 42 процента респондентов в Германии считают, что «евреи слишком много говорят о том, что случилось с ними в ходе Холокоста». В октябре в восточной Германии произошел инцидент со стрельбой в синагоге, в результате которого погибли два человека. Власти сочли атаку антисемитской.

В мемориальных церемониях в Освенциме принимают участие более десятка глав государств, в том числе Ривлин и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

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