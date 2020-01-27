В Белгородской области водителей Hyundai и Opel оштрафовали за скорость более 300 км/ч

27.01.2020, 19:30, Разное

Водителей автомобилей Hyundai Solaris и Opel Astra оштрафовали за еду на скорости больше 300 км/ч в Белгородской области. Их перемещение попало на камеры наблюдения.
Согласно имеющимся данным, житель России, управляя машиной Opel Astra, превысил разрешенную максимальную скорость, разогнавшись до 304 км/ч. Находившийся за рулем Hyundai Solaris житель достиг показателя в 313 км/ч, хотя разрешенная скорость в случае с его транспортным средством составляет 90 км/ч.

Один из них пытался оспорить указ, но правоохранительные органы отказали в этом. В полиции отметили, для зарегистрированных комплексами в авторежиме нарушений не работает презумпция невиновности. В связи с правилами водителям необходимо собственными силами доказать отсутствие факта несоблюдения правил. Вместе с тем, стражи правопорядка пообещали проверить работу камер наблюдения. Сумма штрафа для каждого водителя составила 5000 рублей.



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