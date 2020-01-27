Мать оставленных в Шереметьево детей обвиняла мужа в избиении

27.01.2020, 19:26, Новости дня

Однокурсница рассказала о матери детей, которых оставили в московском аэропорту Шереметьево. Она также передала СМИ фрагменты их переписки в социальных сетях.

«Мы с ней (матерью мальчиков – прим. ВЗГЛЯД) учились вместе в Комсомольске-на-Амуре в политехническом техникуме. Нормальная она была девчонка, развязная немного, как все подростки. Училась средне», – рассказала женщина «Московскому комсомольцу».

Она также поделилась с изданием фрагментами переписки с Ольгой, матерью мальчиков, за 2016 год. «Шесть лет брака сразу после технаря. Не дал мне поработать вообще, сразу в семейную жизнь», – писала Ольга знакомой о муже в соцсетях.

Она также рассказывала однокурснице о планах развестись и переехать с младшим сыном в Ростов. «А старший с отцом останется, просто будет у меня на праздниках, лучше так, чем совсем без детей остаться. С тираном больше жить не хочу», – сказано в ее сообщении.

Позже мать мальчиков написала знакомой, что ушла от мужа, так как он «избил ее до сотрясения мозга».

Ранее сообщалось, что мать оставленных в Шереметьево детей захотела забрать их в новую семью.

Напомним, в воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей при себе был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца. По факту оставления детей в Шереметьево возбудили уголовное дело.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Министерство иностранных дел и Минздрав Украины рекомендуют гражданам пока воздерживаться от поездок в китайскую провинцию Хубэй с центром в городе Ухань, где находится эпицентр вспышки инфицирования коронавирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в рекомендациях двух ведомств для путешественников, которые намерены посетить Китай или уже находятся там, опубликованных 27 января на сайте МИД и Минздрава.    Ведомства информируют, что […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика