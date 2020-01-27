Мать оставленных в Шереметьево детей обвиняла мужа в избиении

Однокурсница рассказала о матери детей, которых оставили в московском аэропорту Шереметьево. Она также передала СМИ фрагменты их переписки в социальных сетях.
«Мы с ней (матерью мальчиков – прим. ВЗГЛЯД) учились вместе в Комсомольске-на-Амуре в политехническом техникуме. Нормальная она была девчонка, развязная немного, как все подростки. Училась средне», – рассказала женщина «Московскому комсомольцу».
Она также поделилась с изданием фрагментами переписки с Ольгой, матерью мальчиков, за 2016 год. «Шесть лет брака сразу после технаря. Не дал мне поработать вообще, сразу в семейную жизнь», – писала Ольга знакомой о муже в соцсетях.
Она также рассказывала однокурснице о планах развестись и переехать с младшим сыном в Ростов. «А старший с отцом останется, просто будет у меня на праздниках, лучше так, чем совсем без детей остаться. С тираном больше жить не хочу», – сказано в ее сообщении.
Позже мать мальчиков написала знакомой, что ушла от мужа, так как он «избил ее до сотрясения мозга».
Ранее сообщалось, что мать оставленных в Шереметьево детей захотела забрать их в новую семью.
Напомним, в воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей при себе был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца. По факту оставления детей в Шереметьево возбудили уголовное дело.
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