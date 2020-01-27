Мнение: Верхи не могут управлять по-старому

27.01.2020, 19:22, Разное

Так происходит, когда принимаемые решения не дают нужного несменяемым властям результата или оборачиваются против них.

Начальство с 2016 года обязало российские СМИ отчитываться об иностранном финансировании. Тупая путинская идея, что так удастся заткнуть «поганые рты» критикам провалов властей.

Дескать, в России все отлично, а критика направляется из-за рубежа. Вот мы им создадим проблемы – заставим сдавать отчетность! Результат – ноль. Критики стало больше, потому что у российского начальства стало больше провалов. К тому же критика вышла на улицы (московские протесты-2019).

Но сегодня пришли замечательные данные. Оказалось, что под «дружеским огнем» против иностранного финансирования оказались свои в доску пропагандисты – «Раша Тудей», «Интерфакс», ТАСС. А также канделакин «Матч-ТВ», который недавно отличился тем, что скормил зрителям победу молодежной сборной России на чемпионате мира по хоккею в 2011 году под видом результата 2020 года, когда наша команда проиграла в финале Канаде. 

Получается, что ТАСС, «Интерфакс», «Раша Тудей» — как бы иностранные пресс-агенты. И при этом пропагандисты российского начальства. Гы-гы-гы! 

Придумали винтовку, прицелились во врага, высунули язык от счастья, радостно нажали на курок, а полыхнуло огнем назад, в лицо властным шутерам, опалив поседевшие в коррупционной борьбе брови.

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…  

Источник: СерпомПо



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Министерство иностранных дел и Минздрав Украины рекомендуют гражданам пока воздерживаться от поездок в китайскую провинцию Хубэй с центром в городе Ухань, где находится эпицентр вспышки инфицирования коронавирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в рекомендациях двух ведомств для путешественников, которые намерены посетить Китай или уже находятся там, опубликованных 27 января на сайте МИД и Минздрава.    Ведомства информируют, что […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика