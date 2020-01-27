Мнение: Верхи не могут управлять по-старому

Так происходит, когда принимаемые решения не дают нужного несменяемым властям результата или оборачиваются против них.

Начальство с 2016 года обязало российские СМИ отчитываться об иностранном финансировании. Тупая путинская идея, что так удастся заткнуть «поганые рты» критикам провалов властей.

Дескать, в России все отлично, а критика направляется из-за рубежа. Вот мы им создадим проблемы – заставим сдавать отчетность! Результат – ноль. Критики стало больше, потому что у российского начальства стало больше провалов. К тому же критика вышла на улицы (московские протесты-2019).

Но сегодня пришли замечательные данные. Оказалось, что под «дружеским огнем» против иностранного финансирования оказались свои в доску пропагандисты – «Раша Тудей», «Интерфакс», ТАСС. А также канделакин «Матч-ТВ», который недавно отличился тем, что скормил зрителям победу молодежной сборной России на чемпионате мира по хоккею в 2011 году под видом результата 2020 года, когда наша команда проиграла в финале Канаде.

Получается, что ТАСС, «Интерфакс», «Раша Тудей» — как бы иностранные пресс-агенты. И при этом пропагандисты российского начальства. Гы-гы-гы!

Придумали винтовку, прицелились во врага, высунули язык от счастья, радостно нажали на курок, а полыхнуло огнем назад, в лицо властным шутерам, опалив поседевшие в коррупционной борьбе брови.

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Источник: СерпомПо

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