Врачи назвали главные ошибки лечения высокой температуры

Высокая температура ухудшает здоровье, она приводит нередко к болезням сердца и почек. Медики обозначили ряд способов избежания данного недомогания.

Одной из пяти ведущих ошибок лечения высокой температуры является утепление, но это только влияет на продвижение по организму инфекции. Помимо этого, огромную нагрузку испытывает сердечно-сосудистая система. Также не стоит ограждать пациентов от холодного воздуха. При этом данный метод актуален лишь в зимний период, когда на улице мороз. Сухой и теплый воздух помогает распространяться вирусам поэтому комнату больного рекомендуется проветривать каждые три часа.

Следующим заблуждением врачи назвали народное средство — молоко с медом. Полезные вещества из этой смеси не выводят опасные микроорганизмы и перегружают ЖКТ. Не окажут должного воздействия горчичники и ингаляция. По словам специалистов, не стоит сбивать температуру, пока та не повысится до 38,5 градусов. Ненужный прием понижающих жар средств не поможет вылечиться человеку.

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