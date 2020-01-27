«Любите людей»: 98-летняя бабушка Ксении Алферовой дала наставление для достижения счастья

Ксения Алферова обнародовала в Instagram-аккаунте видеобращение, адресованное поклонникам ее бабушкой. 98-летняя родственница актрисы пожелала счастья и рассказала, что для этого нужно делать.

«Чтобы быть счастливыми, необходимо любить людей», — отметила бабушка Алферовой. Пенсионерка добавила, если человек плохо относится к окружающим, ему не стоит ждать от других лучшего, поэтому каждому нужно задуматься над своим словами и поступками.

Поклонники высоко оценили ценные наставления от умудренной опытом женщины. Фолловеры восхитились ухоженным внешним видом 98-летней родственницы актрисы и ее жизненной энергией. Бабушке Ксении Алферовой пожелали здоровья и долгих лет жизни.

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