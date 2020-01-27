Правительство РФ поддержало законопроект Андрея Клишаса о блокировке электронной почты

В минувшем году политический деятель, член Совета Федерации Андрей Клишас предложил на рассмотрение правительства РФ законопроект о блокировке электронной почты. Тогда инновация оказалась раскритикованной, а уже в январе текущего года комиссия по законопроектной работе поддержала документ.

Согласно тексту предложенного в прошлом году Клишасом проекта документа, сообщения, нарушающие нормы действующего законодательства, должны блокироваться операторами почтовых сервисов. Это по сути является нарушением Конституции, гласящей о тайне персональной переписки. Немногим позже создатель раскритикованного законопроекта отозвал его, признав, что документ нужно доработать. После внесения правок автор инновации предложил ввести понятие «организаторы сервисов обмена сообщениями», то есть приравнять e-mail к мессенджерам. Также предусматривается обязать «организаторов» в течение суток блокировать не отдельные письма, а аккаунты определённых пользователей по запросу уполномоченного органа, но кто им станет – пока не известно.

Правительственная комиссия поддержала пересмотренный законопроект. При этом поставлено условие не позднее, чем ко второму чтению уточнить нюанс с «организаторами», чтобы избежать неправильного толкования и расширения подпадающих под данное понятие субъектов.

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