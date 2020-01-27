Видео: Коронавирус из Китая: что нужно знать

Выявлен первый заболевший коронавирусом на Украине. Что нужно знать о новой инфекции?
Теги:
Китай
,
медицина
,
вирусы
,
болезни
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Мумия заговорила… Это, конечно, громко сказано, и кое-кто, наверное, был разочарован, услышав опубликованную в сети запись — короткое «э-э-э…» И всё же результат действительно крутой. Подобные попытки предпринимались и раньше — вы, возможно, уже слышали синтезированный голос Этци или даже неандертальца. Но впервые для «оживления» мумии учёные изготовили не виртуальную, а реальную копию голосового тракта […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Любовь или дружба: Брэд Питт побывал с Алией Шокат на премьере оперы Канье Уэста / 26 ноября
- «17 лет для меня — это смертный приговор» / 14 апреля
- «Союзмультфильм» выпустит в декабре продолжение мультфильма «Умка» / 26 ноября
- Вид резко изменившегося Преснякова вызвал оторопь / 10 декабря
- Владимир Владимирович, в чем виновата Финляндия? / 28 декабря
- «Уральские пельмени» могут взыскать с Нетиевского 200 миллионов рублей / 31 декабря
- У ректора екатеринбургского вуза, который хвастался своим Rolls-Royce, арестовали 127 миллионов / 6 декабря
- Медики назвали симптомы, которые нельзя игнорировать / 15 января