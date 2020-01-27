Видео: Коронавирус из Китая: что нужно знать

27.01.2020, 19:19, Новости дня

Выявлен первый заболевший коронавирусом на Украине. Что нужно знать о новой инфекции?

Теги: 

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Последнее: Мумия заговорила… Это, конечно, громко сказано, и кое-кто, наверное, был разочарован, услышав опубликованную в сети запись — короткое «э-э-э…» И всё же результат действительно крутой. Подобные попытки предпринимались и раньше — вы, возможно, уже слышали синтезированный голос Этци или даже неандертальца. Но впервые для «оживления» мумии учёные изготовили не виртуальную, а реальную копию голосового тракта […]

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