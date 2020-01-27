Как минимум один из подозреваемых в деле о гибели рейса MH17 хочет участвовать в процессе

Одна из юридических фирм объявила, что будет представлять подозреваемого либо подозреваемых на процессе по делу о крушении Boeing авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе. Об этом 27 января сообщила пресс-служба Окружного суда Гааги.

Суд не опубликовал название фирмы и не уточнил имя или имена подозреваемых, которых будут представлять юристы.

В сообщении подчеркивается, что неразглашение информации о сторонах разбирательства до его начала является обычной практикой.

«В уголовных делах информация о сторонах разбирательства, повестке дня, ходатайствах и апелляциях доступна не позднее, чем за неделю до слушаний, однако под эмбарго для журналистов. Эмбарго действует до начала публичных слушаний по делу, которое является формальным началом судебного разбирательства», – отметили в суде.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования.

Согласно выводам экспертов, рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук», привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что «Бук» прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ экс-«министру обороны ДНР» Игорю Гиркину, экс-главе «разведки ДНР» Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона «ГРУ ДНР» Леониду Харченко.

9 марта 2020 года в юридическом комплексе недалеко от аэропорта Схипхол начнется рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин авиакатастрофы.

Гиркин и Дубинский заявляли, что отказываются давать показания на процессе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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