НБУ заявил об умышленном повреждении залогового имущества по кредиту рефинансирования банка Бахматюка

Залоговое имущество по кредиту рефинансирования банка «Финансовая инициатива», которое предоставила связанная с экс-владельцем банка Олегом Бахматюком компания «Кристал», было умышленно повреждено. Об этом говорится в заявлении Национального банка Украины, опубликованном 27 января.

В НБУ сообщили, что в 2014 году фирма «Кристалл» предоставила Нацбанку здания и сооружения бывшего сахарного завода, расположенного в городе Браилов Винницкой области в залог по кредиту на 2 млрд грн. Общая площадь помещений составляет 23 тыс. м2.

«Вскоре заемщик прекратил обслуживание предоставленного кредита, в результате чего НБУ начал процесс судебного взыскания долга. Нацбанк получил приказ хозяйственного суда Винницкой области от 2 октября 2019 по обращению взыскания на указанное имущество через его принудительную продажу на публичных торгах и начал его выполнение», – сказано в релизе.

Компания «Кристалл» не стала сотрудничать с НБУ и «своим бездействием допустила порчу заложенного имущества, что привело к уменьшению его стоимости в процессе принудительного взыскания», подчеркивается в заявлении регулятора.

В октябре 2019 года было обнаружено, что состояние имущества, по сравнению с 2018 годом, ухудшилось.

«Большинству зданий нанесен значительный ущерб в результате вырезания оборудования сахарного завода, которое было вмонтировано в здание. В то же время отдельные здания разрушены, что значительно уменьшает рыночную или начальную стоимость имущества на торгах и, соответственно, сумму средств от его продажи, которая должна поступить на погашение кредита рефинансирования», – заявил начальник отдела сопровождения исполнительного производства управления работы с проблемными активами НБУ Евгений Булавин.

В Нацбанке не исключают, что к повреждению заложенного имущества причастно руководство «Кристалла».

«В связи с этим подано соответствующее обращение в правоохранительные органы о совершении уголовного преступления», – сказано в заявлении регулятора.

🔪Навмисне пошкодження заставленого майна за наданим кредитом рефінансування. Саме з такою проблемою наприкінці 2019 року… Posted by Національний банк України on Reede, 24. jaanuar 2020

Бахматюк – владелец группы компаний «Укрлендфарминг», был самым крупным акционером «VAB Банка» и «Финансовой инициативы».

В Национальном банке Украины заявляли в ноябре 2019-го, что банки Бахматюка долны государству 29,3 млрд грн. Регулятор в связи с этим подал против Бахматюка и его компаний более 50 исков в разные суды. Бахматюк назвал информацию о задолженности в 29,3 млрд грн не соответствующей действительности и манипулятивной.

В течение 11–12 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении восьмерым фигурантам дела «VAB Банка», среди которых бывший первый замглавы НБУ, глава «Райффайзен Банка Аваль» Александр Писарук, бывшие чиновники НБУ, топ-менеджеры «VAB Банка». Их подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита этого банка на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года.

13 ноября НАБУ заочно сообщило о подозрении Бахматюку и экс-главе правления «VAB Банка» Денису Мальцеву. В бюро отметили, что в 2014 году, через 40 дней после предоставления кредита, НБУ признал «VAB Банк» неплатежеспособным, 1,2 млрд грн банк регулятору не вернул.

21 ноября 2019 года бизнесмена объявили в розыск в Украине.

Бахматюк называет обвинения в свой адрес необоснованными, аргументируя такую позицию тем, что кредит, выданный банку, использовали по назначению. Бизнесмен написал 11 ноября открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Он заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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