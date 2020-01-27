Мнение: Подземная Цистерна под Пушкинским музеем

Написала подробно, что выкопают под ГМИИ. Ой ты батюшки святы, других слов нет
http://www.theartnewspaper.ru/posts/7746/
Источник: Шакко
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Последнее: Российский МИД раскритиковал заявление представителей Евросоюза, посвященное 75-й годовщине освобождения Освенцима советскими солдатами. В заявлении председателя Евросовета Шарля Мишеля, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европарламента Давида Сассоли говорится, что Освенцим освобождали «некие «союзные войска», которые и положили конец планомерному уничтожению евреев в Европе», передает РИА «Новости». МИД в Facebook признает, что «строго формально» […]
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