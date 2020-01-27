Мнение: Подземная Цистерна под Пушкинским музеем

27.01.2020, 19:13, Разное

Написала подробно, что выкопают под ГМИИ. Ой ты батюшки святы, других слов нет

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7746/

Источник: Шакко



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