Число мошенничеств с картами россиян в 2019 году выросло на 280%

27.01.2020, 19:12, Новости дня

Количество мошенничеств с использованием платежных карт в РФ в 2019 году выросло на 280%, заявили в МВД.

Об этом информирует ТАСС.

Напомним, в ноябре руководитель лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Валерий Баулин заявил газете ВЗГЛЯД, что самый популярный вид кибермошенничества в РФ – фишинг, когда злоумышленник звонит жертве и представляется сотрудником банка или какого-либо ведомства.

В декабре Сбербанк назвал самые популярные способы кражи денег с карт.



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