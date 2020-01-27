Число мошенничеств с картами россиян в 2019 году выросло на 280%

Количество мошенничеств с использованием платежных карт в РФ в 2019 году выросло на 280%, заявили в МВД.
Об этом информирует ТАСС.
Напомним, в ноябре руководитель лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Валерий Баулин заявил газете ВЗГЛЯД, что самый популярный вид кибермошенничества в РФ – фишинг, когда злоумышленник звонит жертве и представляется сотрудником банка или какого-либо ведомства.
В декабре Сбербанк назвал самые популярные способы кражи денег с карт.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российский МИД раскритиковал заявление представителей Евросоюза, посвященное 75-й годовщине освобождения Освенцима советскими солдатами. В заявлении председателя Евросовета Шарля Мишеля, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европарламента Давида Сассоли говорится, что Освенцим освобождали «некие «союзные войска», которые и положили конец планомерному уничтожению евреев в Европе», передает РИА «Новости». МИД в Facebook признает, что «строго формально» […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Американский боец ММА рассказал о стычке с россиянином по пути в туалет / 16 декабря
- Москалькова попросила комиссию помиловать израильтянку Нааму Иссахар / 27 января
- В Вене начались консультации по транзиту газа между «Нафтогазом» и «Газпромом» / 13 декабря
- Украинские военные собрали «новогоднюю елку» из снарядов боевиков / 26 декабря
- Палестинцы атаковали Израиль воздушными шарами / 17 января
- Законопроект о назначении президентом глав ГБР и НАБУ создает угрозу их независимости – КСУ / 17 декабря
- Белоруссия оценила потери от российского налогового маневра в миллиарды долларов / 28 ноября
- Глава комитета Рады по вопросам соцполитики заявила, что пенсионеры на оккупированных территориях имеют право на две пенсии / 3 января