Фигуранта дела Гандзюк в Болгарии арестовали на 40 дней — СМИ

Фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина арестовали на 40 дней в Болгарии. Об этом сообщает местное издание «Флагман».

Левин просил отпустить его под домашний арест с ношением электронного браслета, так как у него якобы серьезные проблемы со здоровьем и еще в Украине ему сделали четыре операции на сердце.

В то же время окружная прокуратура настаивала на том, чтобы Левин оставался под стражей до экстрадиции в Украин. В итоге суд арестовал его на 40 дней.

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января 2020 года. Источники ZN.UA в СБУ рассказали, что сроки его экстрадиции в Украину могут затянуться на годы.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован, скрывался за рубежом. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была «личная неприязнь» к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что, кроме Мангера, заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

Фигурантом дела выступал также экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский. Его действия квалифицированы как сокрытие преступления. Сейчас Павловский находится под арестом в рамках другого уголовного производства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский МИД раскритиковал заявление представителей Евросоюза, посвященное 75-й годовщине освобождения Освенцима советскими солдатами. В заявлении председателя Евросовета Шарля Мишеля, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европарламента Давида Сассоли говорится, что Освенцим освобождали «некие «союзные войска», которые и положили конец планомерному уничтожению евреев в Европе», передает РИА «Новости». МИД в Facebook признает, что «строго формально» […]