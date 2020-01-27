Мнение: Психологическая поддержка

Объявление о втором потоке тестирования появится в районе 21 часа по Москве.

Первый поток считается среди моих комментаторов более престижным, но для меня большой разницы нет.

Средний уровень результатов на том и другом потоках обычно равный, лучшие результаты бывают и там, и там.

Про то, какими будут задания нового теста, я специально ничего не рассказываю. Проверим, получилось ли у меня вас удивить.

Сейчас я хочу предложить для обсуждения тему, косвенно связанную с тестированием.

Все-таки кроме обучения, которое является основной задачей тестов (погружение на глубину, куда можно попасть только с таким аквалангом), лучшие участники получают сертификаты и когда-нибудь лучшие из лучших смогут получить аттестаты и стать коучами по моей системе (не по всей, по той части, которую изучат).

Кроме тестов будет еще другой тип активности, которые повлияет на получение аттестата. Ну и каждого из тех, кому я подпишу аттестат, я буду проверять на понимание материала еще и лично. Вот такая сложная система отбора будет, поскольку я ответственно подхожу к этому.

Но вот чего обязательно следует избегать психологам и коучам в области отношений.

Не так уж важно, за деньги вы консультируете или бесплатно. Повредить и помочь можно в том и другом случае.

К сожалению, понимание помощи и вреда у многих коучей — ровно наоборот.

Хочется заработать денег и популярности, хочется понравиться клиенту и принести ему быстрое облегчение, поэтому вместо помощи происходит кормление короны.

А называется это — психологическая поддержка.

Если сравнивать это с обращением к врачу, можно представить, что больной обращается к доктору, а тот вместо честной постановки диагноза, убеждает его, что с ним все в полнейшем порядке, он здоров, его тело идеально, а болевые симптомы можно снять самовнушением и простым набором действий.

Например, уйти от токсичного партнера.

Это очень модный совет. Все чаще после консультаций психологов люди разводятся.

Все чаще я читаю, как психологи довольны, что клиент развелся и «сепарировался», «вышел из болезненных отношений».

Вот так удача!

Уйти от токсичных родителей, порвать с токсичной подругой, развестись с токсичным мужем, токсичную работу бросить.

И — навстречу свежим ветрам в здоровом одиночестве.

Многие сейчас приходят к психологам, чтобы им подкормили корону и они бы почувствовали себя «самодостаточным».

И некоторые психологи отлично справляются с этой задачей.

Если вы слишком малодушны, слишком боитесь недовольства клиента, слишком любите быстрые деньги, психолог — не ваша профессия.

И коучем вам лучше не быть.

Самое главное правило, которое должны запомнить все, кто хотел бы помогать людям жить, а не кормить корону, это правило запроса.

Чей запрос — тому и меняться.

Иное противоречит физическим законам.

Ошибки и недостатки нужно искать на стороне того, чей запрос.

Нельзя разбирать ошибки того, о ком запрос и к кому запрос.

Этого не просто не нужно, это строго запрещено.

Как только вы встаете рядом с тем, кто вам жалуется на другого и начинаете вторить ему в этом и его поддерживать, вы уничтожаете шансы человека на выход из тупика.

Вы несете ответственность за это, поскольку делаете это сознательно.

Вы не имеете цели навредить, но вы соглашаетесь поддержать человека в его тупиковом состоянии, вы хотите зацементировать это.

Вы помогаете ему самоутвердиться и стать тверже в его заблуждении.

Вам кажется, что если его успокоить и внушить иллюзию уверенности, он как-нибудь решит свои проблемы сам.

Так вы отмахиваетесь от его проблемы и как ростовщик выдаете ему кредит под огромные проценты.

Завтра ему станет еще хуже и он опять придет к вам.

Укрепляя его в заблуждениях, вы гипсуете ему руку, в которой началось воспаление или даже гнойный абсцесс.

Представьте себе обычного психолога.

К нему пришел клиент, и психологу очень сложно набраться духу и заявить, что клиент не прав в конфликте, совсем не прав.

А клиент однозначно не прав, иначе бы у него было преимущество в конфликте и он бы его решил.

Но психолог боится увидеть гнев клиента и не получить денег, не хочет переживать стресс, поэтому решает окружить клиента безусловным принятием и безусловным же одобрением.

Это считается чуть ли ни сакральным законом для психолога: принятие и одобрение.

Иначе ведь человек не сможет выговориться, не откроется и не распахнется.

Но зачем его распахивать?

Вам нужно помочь ему решить проблему и суть этой проблемы он озвучивает сразу, не нужно его распахивать.

Мало ли чего у него внутри еще есть, это не имеет отношения к проблеме.

Клиент говорит: у меня нет мотивации заниматься карьерой (или семьей).

Не нужно ничего распахивать, он озвучил свою проблему. В 9 из 10 случаев причина в задранной планке, то есть переоценке им своих возможностей. Отсюда недовольство результатом и фрустрация.

Клиент говорит: мой партнер сводит меня с ума и мы много ссоримся. В 9 из 10 случаев причина в завышенных ожиданиях от партнера и снежном коме взаимных претензий. Претензии партнера ему надо учитывать, свои претензии взять на себя.

Клиент озвучил свою проблему, не нужно его распахивать. Нужно решать эту проблему в том виде, как он озвучил.

Не нужно раскрывать его решето посредством обильного кормления короны. Он распахнет перед вами сито и шкатулочку.

А потом анти-шкатулочку распахнет, и вы будете слушать его нытье, самоуничижения и разубеждать его сто встреч подряд, пытаясь поднимать на своих плечах его самооценку как Атлант.

Ваша цель — получать деньги за такое барахло?

Те коучи, которые начинают нахваливать и петь дифирамбы, похожи на дешевых проституток, которые заманивают клиента к грязный отель.

Женщина приходит к психологу рассказать про проблемы с мужем, она обижается на него или даже злится, а психолог ее уверяет, что она прекрасна и достойна лучшего обращения. И если в ней есть недостатки, то это чрезмерная доброта и недостаточная любовь к себе, слишком низкая самооценка и готовность жертвовать собой.

Это что вообще?

Если она так прекрасна, а муж ее недостоин, значит с ним нужно порвать?

Где же она возьмет лучшее обращение? Может быть психолог женится на ней и усыновит ее детей?

Психолог обещает ей лучшее обращение, а в результате ее бросит даже этот муж, к которому она вернется в подросшей короне.

Клиенту нужно говорить, в чем он не прав, какие у него ошибки, что он делает не так.

Нормальный клиент приходит за этим.

Если он приходит, чтобы его утешили и ублажили, он приходит к психологу как к проститутке.

Он перепутал специалистов.

Но многие психологи рады стараться. Лишь бы платили денежку, лишь бы клиенты были довольны ощущениями после сеанса.

И многие еще жалуются, что если не говорить клиентам то, что те хотят слышать, они больше не придут.

Не придут, значит вам нужна другая работа.

Не всем же быть психологами. Делайте что-то другое, более полезное.

У кого есть опыт в консалтинге, друзья?

Все равно в какой сфере. Каждый, наверное, когда-нибудь кого-то консультировал в сфере своей специальности, пусть даже просто друзей и бесплатно.

Понимаете, что вы должны говорить об ошибках и недостатках, а не хвалить и утешать?

Так почему миссией психологов упорно считается утешение и поддержка?

Почему когда вас спрашивают ваши друзья и подруги о причинах проблем в отношениях, вы считаете своим долгом их нахваливать?

И если вы не нахваливаете, вы испуганно молчите и твердите про себя, что нет запроса на критику и вы не имеете права.

Есть запрос на помощь. А вы молчите и пожимаете плечами или киваете. Вы стараетесь его «поддержать».

Поддержать человека в его заблуждениях — вредительство.

Приятно ему или нет, но вы должны увидеть и описать, что человек делает неверно. На этом должен быть ваш фокус.

А если он хоть чуть-чуть смещается на недостатки партнеров, значит вы вредите человеку из-за своего малодушия.

Надеюсь, придет время, когда это станет нормой и не будет шокировать, не будет считаться ЖОСКИМ и травматичным.

Какая еще травма? Снятие короны бодрит и освежает. В душном сортире открываются форточки.

Вы думали об этом, друзья? Есть наблюдения и опыт?

Источник: Эволюция

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