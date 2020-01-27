Ученые: Аномально теплая зима влияет на уровень тестостерона у мужчин

Учёные рассказали, что аномально тёплая зима влияет на уровень тестостерона у мужчин. Из-за небольшого перепада температур может заметно усилиться сексуальное влечение и либидо.
Сезонные изменения уровня тестостерона — нормальное явление для мужчин, живущих в странах с резкими изменениями температуры воздуха. При минусовых значениях выработка этого гормона замедляется с целью сохранить как можно больше энергии. Как правило, зимой мужчины меньше проявляют сексуальную активность. Сейчас в РФ зафиксирована аномально тёплая зима, что неизменно окажет влияние на уровень тестостерона и, как следствие, на сексуальное влечение мужчин.
Несмотря на это, учёные всё же не видят никаких сложностей в сложившейся ситуации. Помимо тёплой температуры окружающей среды необходимо обильное количество витамина D, получаемого от солнца. В противном случае тестостерон в больших количествах вырабатываться не будет, а значит и мужчинам не стоит беспокоиться о повышенном уровне сексуального влечения к противоположному полу.
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