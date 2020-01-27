«Волшебный момент»: Ирина Пегова рассказала о дне, когда родилась её единственная дочь Татьяна

Отечественная актриса театра и кино Ирина Пегова, известная зрителям многочисленными ролями в российских мелодрамах, на странице в Instagram трогательно поздравила единственную дочь Татьяну с 14-летием. День, когда на свет появилась девочка, артистка назвала «волшебным моментом».

Дочь Татьяну Ирина Пегова родила от супруга Дмитрия Орлова, с которым развелась спустя 5 лет после появления на свет малышки. Актриса добилась большого успеха в карьере, а всё свободное от работы время посвящает девочке. В недавней публикации Пегова показала бирку из роддома, хранимую практически каждой матерью. На небольшом кусочке материала можно заметить фамилию роженицы, дату и время родов, пол малыша. Артистка отмечает, что момент, когда стрелки часов указывали на 15:45, стал по-настоящему волшебным, так как именно тогда на свете появился ещё один маленький человечек, и с того времени «колесо закрутилось».



Пегова написала слова поздравления дочери, пожелав ей мудрости и философского отношения к жизни, верных друзей и встреч с хорошими людьми, имеющими доброе сердце и чистые мысли. Любящая мать призналась в искренней любви к единственному ребёнку, желая наследнице «цвести» и радовать близких.

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