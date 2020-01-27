Опубликован ТОП-4 лучших кнопочных телефонов в 2020 году

Эксперты рассказали о лучших кнопочных телефонах, доступных на рынке в нынешнем году. Преимуществом следующих девайсов можно считать хорошую автономность и ударостойкость, а также программное обеспечение.

Рейтинг открывает премиальная модель BlackBerry Key2 и упрощенная модификация под названием Key2 LE. Стоимость телефона варьируется от 28 до 40 тысяч рублей. Аппарат оснащен операционной системой Android и QWERTY-клавиатурой. Среди других технических характеристик стоит выделить мощный чипсет Snapdragon 660, 6 Гб оперативной памяти и двойную камеру с разрешением в 12 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 3,5 тысячи мАч. Key2 LE имеет более скромные характеристики и цену. Следом располагается Nokia 2720 Flip с дополнительным экраном, 4 Гб оперативной и 512 Мб постоянной памяти. По сравнению с предыдущими телефонами, данный экземпляр имеет более слабый процессор — Snapdragon 205, а также батарею ёмкостью в 1,5 тысячи мАч. Цена девайса – почти 6,5 тысяч рублей.

Следующим представителем списка становится Nokia 800 Tough: по сравнению с Nokia 2720 Flip, данная модель имеет иной корпус, а также

некоторые функции вроде защиты от пыли и влаги по стандарту IP68. В итоге, гаджет стоит почти 8 тысяч рублей. Последним телефоном в рейтинге становится Nokia 8110 4G. В данном случае создатели сделали акцент на стильном дизайне мобильного аппарата.

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