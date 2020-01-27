Верные друзья. На чем держатся отношения России и Израиля

Владимир Путин 23 января приехал в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, посвященный 75-летию освобождения Освенцима. Визит сократили до одного дня из-за смены в России правительства, но за это время произошло многое: в Израиль прилетели президенты Польши и Литвы, но им не предложили выступить на форуме, президент Украины тоже приехал, однако решил избежать участия в самом мероприятии — поскольку их оценки причин начала Второй мировой войны расходятся с позицией России.

При этом официальная точка зрения Израиля на историю противостояния стран «оси» и антигитлеровской коалиции долгие годы остаётся неизменной: высокая оценка роли Советского Союза в победе над нацистской Германией, неприятие отрицания, оправдания или преуменьшения масштабов Холокоста и стремление к обличению нацистских преступлений вне зависимости от их срока давности — все это полностью совпадает с позицией России. Как бы в подтверждение в день Форума был открыт мемориал жертв и героев блокадного Ленинграда «Свеча памяти» в парке Сакера в Иерусалиме, где и выступил Путин.

Помимо трагической истории войны в Израиле обсуждают дело израильтянки (имеющей и американское гражданство) Наамы Иссахар, которую задержали во время пересадки в Москве в апреле прошлого года, а осенью приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за хранение и контрабанду наркотиков (в ее багаже нашли около 10 г марихуаны). Эта тема даже отодвинула на второй план последующий визит Путина на территорию Палестины. В течение примерно полугода тема Наамы не сходит с первых полос израильских газет: и правительство, и жители еврейского государства, как правило, очень болезненно воспринимают потенциальные риски для жизни, здоровья и свободы своих сограждан — каждый житель этой малочисленной страны имеет значение. На Форуме состоялась встреча матери девушки Яффы Иссахар с президентом России, ее организовали при участии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По данным источников, девушку планировали обменять на задержанного израильтянами по запросу США российского хакера Алексея Буркова, его обвиняют в махинациях с номерами кредитных карт американских граждан. Однако Израиль отказался от этого обмена и в ноябре прошлого года выдал россиянина Соединённым Штатам. Для выдачи Иссахар теперь потребуются другие шаги со стороны Израиля — одним из них стало освобождение двух сирийцев, арестованных на территории Голанских высот несколько лет назад. Кроме того, Израиль поддержал российскую позицию на форуме памяти Холокоста. Первое можно считать «ответом» на помощь со стороны России в возвращении останков израильского солдата, который прогиб во время Первой ливанской войны, но самым главным «жестом доброй воли» еврейского государства стало возвращение Александровского подворья в Иерусалиме под российскую юрисдикцию — переговоры на эту тему велись с 2015 года, однако окончательное решение израильская сторона приняла лишь недавно, а официальная процедура передачи началась в конце января.

В условиях третьих подряд выборов в Израиле (ситуация, не имевшая прецедентов в израильской истории: нынешний премьер-министр два раза подряд не смог сформировать коалицию, необходимую для парламентского большинства в Кнессете, а во время сентябрьского выборного цикла его партия даже уступила одно место центристской «Кахоль-Лаван») подобные двусторонние жесты могут повлиять на уровень доверия электората к Нетаньяху. Высокопоставленные израильские политики говорят: «идя на уступки России, Израиль не вредит себе, при этом поддержка Израиля имеет большое значение для Путина», ведь лидеру еврейского государства необходимо подчеркнуть свой авторитет на международной арене. И даже если это радикально не изменит предпочтений электората, рейтинг действующего премьер-министра может несколько окрепнуть — даже несмотря на то, что ему грозят судебные разбирательства по трём уголовным делам, что в отдаленной перспективе может помешать ему остаться у власти.

В целом отношения Израиля и России развиваются благополучно, немалую роль в этом играют личные связи Путина и Нетаньяху. Последний часто пользуется ими, например, устраивая «прямые линии» с Трампом и Путиным, сложно представить, что его потенциальные конкуренты когда-нибудь будут иметь похожие возможности. Израиль, как и другие страны ближневосточного региона, старается диверсифицировать внешние контакты, не концентрируясь исключительно на Соединённых Штатах. РФ же на данный момент может быть потенциальным медиатором как в ирано-израильском, так и в палестино-израильском противостояниях, она не совершила пока никаких резких шагов, которые явно продемонстрировали бы её приверженность одной из сторон, в отличие от США, например. Даже с учётом намечающегося объявления условий американской «сделки века» сам факт наличия относительно нейтрального игрока в виде России позволяет надеяться, что у участников конфликта появятся новые каналы для переговоров.

В то же время Израиль для России также продолжает играть значимую роль — не в последнюю очередь благодаря его устойчивым контактам с западным миром. Даже то, что Израиль поддержал трактовку России относительно Второй мировой войны и Холокоста, придаёт ее точке зрения бóльшую международную легитимность. Эта схожесть позволяет странам сохранять нейтралитет в сложных для России международных условиях.

Автор: Людмила Самарская, младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН

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