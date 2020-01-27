4 млн домохозяйств в Украине с бесплатным спутниковым ТВ останутся без украинских каналов, но с российскими

28 января украинские телеканалы прекратят спутниковое вещание в открытом доступе. Это значит, если вы – потребитель бесплатного спутникового телевидения, ряд телевизионных каналов, к чьим новостям, детективам и мелодрамам вы привыкли, просто исчезнет с ваших экранов. Сможете смотреть их, только подключив пакет спутникового оператора – за дополнительные деньги.

Закодированными, то есть более не доступными для тех, кто не платил, окажутся более 20 каналов, в том числе принадлежащие самым крупным медийным группам, а именно:

— «1+1 медиа»: «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», УНИАН ТВ, «Бигуди»;

— StarLightMedia: СТБ, ICTV, «Новый», М1, М2, «Оце»;

— Inter Media Group: «Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм»;

— «Медиа-группа Украина»: «Украина», НЛО TV, «Индиго TV».

В открытом доступе будут «UA: Перший», нишевые и региональные каналы (то есть областное и городское телевидение – там, где оно есть), а также, как выражаются представители спутниковых операторов, «зарубежное телевидение» – преимущественно российское. Грубо говоря, если, к примеру, без «1+1» и «Украины» (как бы вы к ним ни относились) вы рискуете остаться, то НТВ, «РТР-Планета», «Звезда», «Москва 24», российский «Первый канал» и прочие рупоры кремлевской пропаганды, до которых дотягивается ваша спутниковая антенна, по-прежнему будут под рукой.

Безвозмездно, то есть даром.

Понятно, что платные спутниковые каналы – общепринятая мировая практика. И Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания (к слову, до сих пор решающий вопрос: кто же прокомментирует изданию «ГОРДОН» последствия этой кодировки?), и представители медиа-групп, чьи каналы кодировке подлежат, в один голос твердят: этот шаг, который анонсировали уже не один год, но все время откладывали, необходим для того, чтобы украинские каналы смогли производить больше качественного контента, а пиратство в «спутниковой» сфере, процветающее буйным цветом, наконец было побеждено.

Однако своевременно ли это в нынешних украинских условиях – когда Украина терпит потери и страдает не только от российской военной агрессии на востоке, но и от информационной войны с Российской Федерацией?

Согласно статистике, более четырех миллионов домохозяйств в Украине пользуются спутниковым ТВ. Чтобы на экранах этих многочисленных телевизоров вместо украинского телевизионного контента не появились черные квадратики, людям нужно будет установить тюнер одного из двух операторов спутниковой связи, действующих на территории Украины (это Viasat и ХtraTV) и заказать пакет каналов этого оператора.

За тюнер, который предстоит настраивать самостоятельно, заказчик должен будет заплатить 1099 гривен. Если же ему потребуется помощь мастера, чтобы установить его и настроить, – плюс еще 400 гривен. Итого 1499. Замечу, что не все пенсионеры в Украине получают пенсию, которой на это хватит. Вполне возможно, что пакет каналов к тюнеру придется заказывать уже со следующей.

А на еду просить подаяния.

О жителях прифронтовых и временно оккупированных территорий, точнее, о том, как им получить доступ к украинским телеканалам (интересно, в «Новороссии» есть мастера, способные настроить тюнер на «украинскую волну»?), уже и не говорю.

До 28 января операторы привлекают потенциальных клиентов скидками: купи пакет за 59 гривен в месяц вместо 109-ти – и смотри свое национальное телевидение, сколько влезет. Ну, или за 249 вместо 299-ти – и влезет гораздо больше.

«Лучше позаботьтесь об этом сейчас, – посоветовали мне в одной из фирм-операторов. – Потом это обойдется дороже».

Интересно, кому. Просто пользователю или стране?

Источник: «ГОРДОН»

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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