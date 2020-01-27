В Ровенской области от осложнений гриппа умер 50-летний мужчина

23 января в Ровенской области от осложнений гриппа скончался 50-летний мужчина. Об этом 27 января сообщили в Ровенском областном лабораторном центре Минздрава Украины.

Мужчина с 13 января находился на лечении в отделении интенсивной терапии и анестезиологии областной больницы.

В центре добавили, что за прошедшую неделю в регионе на 48% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Всего заболело 7819 человек, из них 5505 (70,4%) – дети.

«Госпитализировано 259 больных, из них 176 детей. На сегодня в отделениях анестезиологии и интенсивной терапии находятся 4 больных с тяжелым течением гриппа, из них 1 ребенок», – говорится в сообщении.

Превышение эпидемического порога зарегистрировано в трех районах области, а также городах Острог и Вараш. Обучение прекратили в 39 школах и двух детских садах.

По состоянию на 22 января с начала эпидемиологического сезона в Украине от осложнений, вызванных гриппом, было зафиксированно 11 летальных исходов, сообщали в Минздраве.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию «ГОРДОН» рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Во Львове госпитализировали 19-летнего студента, который вернулся с учебы из Китая, у него кашель и насморк. Как информирует «Громадське», об этом 27 января сообщил Олег Когут, заместитель руководителя Львовского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины. Родственники заболевшего вызвали «скорую». Его изолировали в отдельном боксе. Первые анализы свидетельствуют об отсутствии коронавируса 2019-nCoV, но специалисты будут проводить другие […]