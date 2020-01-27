Трамп принимает в Белом доме Нетаньяху и Ганца

В понедельник президент США Дональд Трамп проводит в Белом доме отдельные встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его политическим соперником, бывшим начальником генерального штаба израильской армии Бени Ганцем.

Ожидается, что президент Трамп раскроет детали своего плана по урегулированию конфликта между Израилем и палестинцами.

Предполагается, что план будет обнародован во вторник на совместной пресс-конференции Трампа и Нетаньяху.

«Это превосходный план. Это план, который действительно будет работать», – так президент Трамп ранее охарактеризовал свой план по Ближнему Востоку.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье выразил надежду, что на начинающейся неделе ему предстоит «творить историю», имея в виду открывающиеся в Вашингтоне переговоры, посвященные плану, который выдвинул президент Трамп.

«Мы находимся в середине чрезвычайно драматических дипломатических процессов, однако их кульминация еще впереди», – сказал Нетаньяху, беседуя с журналистами в преддверии поездки в США.

«Скоро я отправлюсь в Вашингтон, чтобы встретиться с моим другом – президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который представит свое соглашение, проект века… Я преисполнен надежд на то, что мы можем творить историю», – добавил Нетаньяху.

«Мирный план, разработанный президентом Трампом, войдет в историю как важная веха», – сказал Бенни Ганц, выступая на пресс-конференции в Тель-Авиве.

Как отметил Ганц, от ожидает, что эта инициатива позволит «различным игрокам на Ближнем Востоке, наконец, двинуться вперед к историческому региональному соглашению».

Русская служба «Голоса Америки» Нравится Буду следить Подписка

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