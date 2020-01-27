В разбирательстве по импичменту наступает поворотный момент

В разбирательстве по делу об импичменте в отношении президента Дональда Трампа на этой неделе наступает поворотный момент: защита возобновляет изложение своих аргументов на фоне появления сообщений, которые могут усилить давление на сенатских республиканцев по поводу вызова бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в качестве свидетеля.

Как сообщила газета New York Times со ссылкой на неопубликованную книгу Болтона, Трамп говорил ему, что хочет заморозить выделенную для Украины военную помощь, пока украинские власти не помогут ему с расследованиями в отношении демократов, в том числе бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Статья, автор которой не цитирует саму рукопись, но приводит заявления многочисленных источников, пересказавших слова Болтона, может пошатнуть один из ключевых аргументов защиты Трампа об отсутствии договоренности по принципу «услуга за услугу» с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Адвокат Болтона Чарльз Купер в воскресенье сообщил, что рукопись была передана в Белый дом для стандартного предпубликационного анализа на предмет разглашения засекреченной информации.

«К сожалению, из опубликованной сегодня статьи New York Times ясно, что в ходе предпубликационного анализа были допущены нарушения и что информация была разглашена людьми, не имеющими отношения к процессу изучения рукописи», – заявил Купер.

По словам помощника Болтона, он не передавал рукопись никому, кроме сотрудников Белого дома.

Официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм высказала подозрения по поводу сроков выхода статьи, публикация которой совпала с моментом начала предзаказов на книгу Болтона.

Трамп в понедельник утром опроверг сообщения NYT в серии твитов. «Я НИКОГДА не говорил Джону Болтону, что помощь Украине привязана к расследованиям в отношении демократов, в том числе Байденов… Если Джон Болтон сказал это, то только ради продаж своей книги», – написал он.

Между тем демократы немедленно потребовали, чтобы Сенат вызвал Болтона в качестве свидетеля. Этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться позднее на этой неделе.

Если Сенат решит запросить дополнительные документы и свидетельские показания, разбирательство может затянуться. В противном случае голосование по вопросу об отстранении Трампа от должности может состояться уже в конце этой недели. Тогда разбирательство завершится до первых праймериз в Айове, намеченных на 3 февраля, и до ежегодного президентского обращения «О положении дел в стране», которое должно состояться 4 февраля.

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