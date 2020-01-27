Представлен самый быстрый во Вселенной искусственный объект

Сотрудники университета Пердью сообщили о готовности уникального искусственного объекта, который способен совершать до трехсот миллиардов оборотов за одну секунду.

На протяжении длительного периода времени эксперты из Индианы работали над созданием самого быстрого искусственного объекта во Вселенной. В итоге специалисты все же смогли разогнать 150-нанометровую гантелю из диоксида кремния. За основу исследователи взяли эксперимент метода Кавендиша, который также является автором первого метода. С помощью первого метода когда-то специалисты смогли провести замеры гравитационной постоянной.

Ученые рассказали, что созданный ими искусственный объект является настолько быстрым, что совершает до трехсот миллиардов оборотов всего за одну секунду. Левитирующий объект вращается благодаря лазерам, которые генерируют импульсы поляризационного света.

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